Tunus'ta 15 Yasadışı Göçmenin Cenazesi Bulundu

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TUNUS, 29 Ekim (Xinhua) -- Tunus deniz muhafızları, hafta sonu ülkenin doğu kıyısındaki Mehdiye vilayetinde 15 yasadışı göçmenin cenazesini buldu.

Tunus'ta yayın yapan Mosaique FM'in haberine göre, cenazelerin 8'i Salakta'da, 6'sı Şebba'da ve biri ise Meluleş kıyısında bulundu.

Cenazelerin kimlikleri hakkında ek bilgi verilmezken, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yetkililer, çürümüş halde bulunan cenazelerin hastaneye nakledilerek kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri.