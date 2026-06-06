Tunus'ta 4.500 Düzensiz Göçmen Geri Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta 4.500 Düzensiz Göçmen Geri Döndü

06.06.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus, gönüllü geri dönüş programı ile 4.500 düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşünü sağladı.

Tunus'ta gönüllü geri dönüş programı kapsamında bugüne kadar Sahra Altı Afrika ülkelerinden yaklaşık 4 bin 500 düzensiz göçmenin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Ulusal Muhafızlar Genel Müdürlüğü Sözcüsü Tuğgeneral Hüsameddin Cebabli, Tunus resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Tunus'un düzensiz göç olgusunun yönetiminde benimsediği insani ve güvenlik temelli yaklaşımın, çok sayıda göçmenin gönüllü olarak ülkelerine dönmesine imkan sağladığını belirtti.

Cebabli, Temmuz 2025'ten bu yana uygulanan program kapsamında yaklaşık 4 bin 500 Sahra Altı Afrika kökenli düzensiz göçmenin ülkelerine dönüşünün sağlandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığının ilgili kurumlar ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gönüllü geri dönüş programını sürdürdüğünü kaydeden Cebabli, programın düzensiz göçmenlerin güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmelerini amaçladığını aktardı.

Tunus son yıllarda Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktalarından biri haline gelirken, ülkede özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

Tunus makamları, bir yandan insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarını sürdürürken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde gönüllü geri dönüş programlarını uygulamaya devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Göçmen, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 4.500 Düzensiz Göçmen Geri Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok

18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
17:59
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi’nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:30:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Tunus'ta 4.500 Düzensiz Göçmen Geri Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.