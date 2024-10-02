Tunus'ta 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tunus'ta 3 göç girişimi engellendi, 70 düzensiz göçmen yakalanarak yetkililere teslim edildi.

02.10.2024 20:47
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Tunus'ta engellenen 3 göç girişiminde yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü, düzensiz göç girişimlerine ilişkin resmi sosyal hesaplarından yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Kerkene ve Cerbe Adası açıklarında güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda engellene 3 göç girişiminde aralarında çocukların da olduğu 70 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan göçmenlerin, yasal işlemlerin yapılması için yetkili makamlara teslim edildiği aktarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023'te 714, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı paylaşılmıştı.

Ülkenin güneyinde yer alan Mehdiye kenti kıyılarında 25 Eylül'de, Cerbe Adası açıklarında da 30 Eylül'de tekneleri alabora olan toplam 25 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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