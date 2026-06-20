Tunus'ta Aktivistler İçin Gösteri

Tunus'ta çok sayıda kişi, Gazze Şeridi'ne yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu üyesi 4 aktivistin serbest bırakılmasını talep etti.

Filistin Hakkını ve Sumud Filosu Aktivistlerini Savunma Ulusal Komitesinin çağrısıyla başkent Tunus'ta toplanan göstericiler, İnsan Hakları Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, "Sumud kahramanlarına hapishaneler de zincirler de yok" sloganlarıyla Küresel Sumud Filosu Heyeti üyesi 4 aktivistin serbest bırakılmasını istedi.

Tunus İnsan Hakları Birliği Başkanı Avukat Bessam et-Tarifi, eylemde yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin haksız yere gözaltında tutulduğunu belirterek, "Sumud Filosu aktivistlerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının üzerinden 3 ay geçti ve dava dosyasında onları suçlayacak hiçbir şey yok." dedi.

Filistin halkıyla dayanışmanın engellenemeyeceğini vurgulayan Tarifi, "Filistin halkıyla dayanışmayı durdurmak veya bizi korkutmak mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Aktivist Said Buacile ise daha önce 7 kişinin tutuklu yargılandığını ve 3 kişinin serbest kaldığını hatırlatarak, "Onlar birçok kişinin korktuğu bir dönemde kararlı davrandılar. Filistin sevgileri her şeyi gölgede bıraktığı için risk aldılar." diye konuştu.

Tunus'ta mahkeme, 16 Mart'ta "Sumud Filosu"nun yönetim kadrosunda yer alan 7 kişi hakkında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalar kapsamında tutuklama kararı vermişti.

Mahkeme, 17 Nisan'da aktivist Sena el-Mesehli'yi, 23 Nisan'da ise Cevahir Şenne'yi serbest bırakmıştı. Heyet üyesi doktor Muhammed Emin bin Nur ise 22 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

Küresel Sumud Filosu üyesi Vail Nevvar, Nabil eş-Şenufi, Gassan el-Henşiri, Gassan el-Bugdiri ise halen tutuklu olarak yargılanıyor.