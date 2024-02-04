Tunus\'ta ikinci tur seçimler düşük katılımla devam ediyor

Tunus'ta ilk turu 24 Aralık 2023'te yapılan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemi düşük katılımla devam ediyor.
Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre oylamaya katılım oranı yerel saatle 13.00'e kadar yüzde 5,34 olarak tespit edildi.
Seçimlerin ikinci turunda, ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamayan 779 seçim bölgesi için 1558 aday yarışacak.
Tunuslular, 2 bin 37 oy verme merkezinde kurulan 3 bin 675 sandıkta oy verme işlemlerine devam ederken Seçim Kurulu, toplam seçmen sayısını 4 milyon 181 bin 871 olarak güncelledi.
Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'e kadar devam edecek.
Seçimlerin ilk turunda katılım oranının yüzde 11,84 düzeyinde kalması, başta muhalefet olmak üzere Tunus'taki siyasi kamuoyunun Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirmesine neden olmuştu.
İlk turda, 1349 bölgeden adaylar seçimi kazanmış, 779 bölgede ise seçimler ikinci tura kalmıştı.
Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak
Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek.
İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.
Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.
En önemli görevi, Meclis ile yerel yönetimler arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.
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