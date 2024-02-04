Tunus\'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri başladı

Tunus'ta ilk turu 24 Aralık 2023'te yapılan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Ülke genelindeki 785 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek.
Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre, 9 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 yerel konseyden seçilecek 77 sandalyeli meclise (yerel yönetim) girebilmek için toplamda 7 bin 205 aday yarışıyor.
İlk tur seçimlerine katılım 11,84 oranında gerçekleşti
Faruk Buasker, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey için 24 Aralık'ta düzenlenen ilk tur seçimlerine katılımın yüzde 11,84 olduğunu, 1348 adayın da katıldığı seçimleri kazandığını aktarmıştı.
Buaker, ikinci tur seçimlerin 781 seçim bölgesinde düzenleneceğini duyurmuştu.
İkinci turda 163'ü kadın 1562 adayın yarışacağını belirten Buasker, ikinci tur seçimlerinin yüzde 50 oy oranının aşılamadığı bölgelerde en çok oyu alan iki aday arasında yapılacağını ifade etmişti.
Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak
Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından, bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.
Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.
En önemli görevi, Meclis ile yerel yönetimler arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.
Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.
Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.
Yeni Anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri ise boykot ediyor.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.
Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.
Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.
Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür haber alınamayan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli Ali Osman K'yi gözaltına aldı ve itiraf ettiği cinayetin ardından cesedin dağlık alana gömüldüğünü söyledi. Yıldırım Uyan'ın cesedini bulma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?