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Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri başladı

Tunus\'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri başladı

Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ülkede 785 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek. İlk tur seçimlerine katılım oranı yüzde 11,84 olarak gerçekleşti. İkinci turda 163'ü kadın 1562 aday yarışacak. Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi, 77 üyeden oluşacak ve meclis üyeleri dönüşümlü olarak görev yapacak.

04.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Tunus'ta ilk turu 24 Aralık 2023'te yapılan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin ikinci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelindeki 785 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre, 9 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 yerel konseyden seçilecek 77 sandalyeli meclise (yerel yönetim) girebilmek için toplamda 7 bin 205 aday yarışıyor.

İlk tur seçimlerine katılım 11,84 oranında gerçekleşti

Faruk Buasker, 28 Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey için 24 Aralık'ta düzenlenen ilk tur seçimlerine katılımın yüzde 11,84 olduğunu, 1348 adayın da katıldığı seçimleri kazandığını aktarmıştı.

Buaker, ikinci tur seçimlerin 781 seçim bölgesinde düzenleneceğini duyurmuştu.

İkinci turda 163'ü kadın 1562 adayın yarışacağını belirten Buasker, ikinci tur seçimlerinin yüzde 50 oy oranının aşılamadığı bölgelerde en çok oyu alan iki aday arasında yapılacağını ifade etmişti.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kurayla seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından, bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Konseyde görev yapacağı için her 3 ayda bir Konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Meclis ile yerel yönetimler arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni Anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri ise boykot ediyor.

Kaynak: AA

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