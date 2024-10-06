Tunus'ta Cumhurbas¸kanlığı Seçimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Cumhurbas¸kanlığı Seçimi Başladı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ediyor, katılım oranı %14,16 olarak açıklandı.

06.10.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 13.00'e kadar seçimlere katılım oranının yüzde 14,16 olarak kaydedildiğini belirtti.

Yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 1 milyon 381 bin 176 seçmenin oy kullandığını aktaran Buasker, yurt dışındaki katılım oranının yüzde 10, yurt içinde seçimlere katılım oranının ise yüzde 14,5 olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Seçimlerde, Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisi'nden milletvekili olarak başlayan iş adamı Ayaşi Zamal yarışıyor.

Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden mahkemesinden dolayı halihazırda cezaevinde.

Muhalefet seçimleri boykot ediyor

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim'de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Cumhurbas¸kanlığı Seçimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
18:06 Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11’leri açıklandı Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
12:05 Görüntü İstanbul’dan Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:42 Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı Birçok kişinin tercih ettiği restoranlarda tek tırnaklı eti skandalı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 18:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Cumhurbas¸kanlığı Seçimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement