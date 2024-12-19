Tunus'ta Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

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Tunus'un güneyindeki Sfakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi kurtarılırken, 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, dün gece Mehdiye kentindeki Eş-Şabbe sahilinden yola çıktıktan sonra Sfakes kentinin Levze bölgesinden yaklaşık 13 deniz mili açıkta battı. Sahil güvenlik, Sahra altı Afrika uyruklu 5 göçmeni kurtarmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Sfakes kenti açıklarında deniz güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonlarda, 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, kayıpların bulunması için deniz birimlerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinin haziran ayında yayımladığı raporda, 2023'te 714, 2024 yılı başından mayıs ayına kadar ise 462 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı paylaşılmıştı.