Tunus'ta Gannuşi'ye Müebbet Hapis - Son Dakika
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Tunus'ta Gannuşi'ye Müebbet Hapis

03.06.2026 04:07
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Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi'ye müebbet hapis cezası verildi, siyasi tutuklular serbest kalmalı.

Tunus'ta kamuoyunda "Nahda Hareketi'nin gizli yapılanması" davası olarak bilinen dosyada mahkemenin aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu çok sayıda sanık hakkında müebbet hapis cezası vermesinin ardından Nahda Hareketi ve savunma heyeti karara tepki gösterdi.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi ve diğer sanıklar hakkında verilen hükümler "kınanırken", davanın siyasi nitelik taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "haksız yargılamaların" durdurulması ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Gannuşi'nin savunma heyeti de yayımladığı açıklamada, son kararla birlikte müvekkilleri hakkında verilen cezaların toplamının müebbet hapis ve 106 yıl hapse ulaştığını belirtti.

Savunma heyeti, davanın siyasi gerekçelerle yürütüldüğünü ve müvekkillerinin haklarını korumak amacıyla tüm yasal yollara başvuracaklarını kaydetti.

Mahkeme, dün görülen davada Gannuşi hakkında müebbet hapis ve ayrıca 30 yıl hapis cezası verirken, dosyanın diğer sanıkları arasında yer alan bazı Nahda yöneticileri ile eski güvenlik yetkilileri hakkında da müebbet ve uzun süreli hapis cezalarına hükmetmişti.

Dava, 2013 yılında suikasta kurban giden muhalif siyasetçiler Şükri Belaid ve Muhammed el-Brahmi'nin avukatları tarafından yapılan başvurular sonrasında gündeme gelmişti.

Şikayetçiler, Nahda Hareketi bünyesinde faaliyet gösterdiğini öne sürdükleri gizli bir yapılanmanın siyasi suikastlar ve devlet kurumlarına sızma faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu iddia ederken, Nahda Hareketi söz konusu suçlamaları yıllardır reddediyor.

Tunus yargısı, sanıkların "terör örgütü kurmak veya örgüte üye olmak ve terör suçlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunmak" gibi suçlamalarla yargılandığını açıklarken, Tunus makamları ülkede yargının bağımsız olduğunu ve yürütmenin yargı süreçlerine müdahale etmediğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

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