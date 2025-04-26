Tunus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus'taki sivil toplum kuruluşu Filistin'in Destekçileri Derneği tarafından, "Kılıç Kırma gururumuzdur, direnmekten başka seçenek yok" sloganıyla başkentteki tiyatro binası önünde gösteri düzenlendi.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan onlarca kişi, İsrail'in saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek sloganları attı.

Dernek üyesi Murat el-Yakubi, AA muhabirine, gösteri için belirlenen sloganla, "Filistin direnişinin, İsrail ordusuna sert bir yanıt verdiği saldırı ve pusulara" işaret edildiğini söyledi.

Direniş güçlerinin, İsrail'i yıpratma savaşına başladığını dile getiren Yakubi, "Gazze'nin silahsızlandırılması ya da orada Filistinli olmayan bir yönetimin kurulması imkansız." dedi.

Gazze'deki savaşın, insanları bu tür gösterilere katılmaya sevk ettiğini belirten Yakubi, "Gazze'ye destek hareketleri küresel bir karaktere bürünerek Araplara ve özgür dünyaya mesaj veriyor." diye konuştu.