Tunus'ta Hurma Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Tunus'ta Hurma Üretimi Artıyor

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Kuraklık sonrası Tunus'ta hurma üretimi ve ihracatı arttı, 2025-2026'da rekor bekleniyor.

Kuraklığın ardından tarımsal üretimde toparlanmanın görüldüğü Tunus'ta, son dönemde hurma üretimi ve ihracatında artış kaydedildi.

Tunus Ulusal Tarım Gözlemevi (ONAGRI) verilerine göre, 2025-2026 sezonunun ilk 10 ayında hurma ihracatı geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 144,1 bin tona ulaştı. İhracat gelirleri de yüzde 12,2 artışla 908,4 milyon Tunus dinarına (311,7 milyon dolar) yükseldi.

Hurma üretiminin de bu sezon 404 bin tona ulaşması bekleniyor. Bu seviyenin Tunus'ta hurma üretiminde rekor olarak kayda geçmesi öngörülüyor.

Tunus'ta tarımda toparlanma işaretleri

Hurma üretimindeki artış, Tunus'ta son yıllarda kuraklık nedeniyle baskı altında kalan tarım sektöründe görülen toparlanmanın göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ülkede mevsimsel yağışların geçen yıllara kıyasla daha elverişli seyretmesi, özellikle yağışa dayalı tarım yapılan bölgelerde üretim koşullarını olumlu etkiledi.

Tarım sektöründeki bu gelişmeler, su kaynaklarının kısıtlı olduğu Tunus'ta yağış rejiminin ve su yönetiminin üretim üzerindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Tunus hurmaları dünya pazarlarında

ONAGRI verilerine göre Tunus, hurmalarını 86 ülkeye ihraç ediyor.

Avrupa Birliği, yüzde 45,7'lik payla Tunus hurmalarının en büyük pazarı olurken, Afrika ülkeleri yüzde 22,9, Asya ülkeleri ise yüzde 19,6 paya sahip bulunuyor.

Ülkenin başlıca ihraç çeşidi olan "Deglet en-Nur", toplam hurma ihracatının yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturuyor.

Hurma ihracatındaki artış, Tunus'un tarımsal üretimdeki toparlanmayı dış pazarlara da yansıttığını gösterirken, ürünün Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarına ulaşması ülkenin tarımsal ihracatındaki önemini koruyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Hurma Üretimi Artıyor - Son Dakika

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