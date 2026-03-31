Tunus\'ta, İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla anma programı düzenlendi

Tunus'ta, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar, Eğitim Ataşesi Emin Soysaç, Yunus Emre Enstitüsü Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Öztürk, Türk kurum temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mehmet Akif Ersoy'un milli marşı kaleme alma sürecini konu alan video gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Türk müziği dinletisi de sunuldu.

Çanakkale Zaferi'nin tarihsel ve milli önemine ilişkin konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar, konuşmanın öğrenciler tarafından yapılmasının daha anlamlı olacağını ifade ederek sözü öğrenci Ömer Bayar'a bıraktı.

Ömer Bayar, yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurguladı. Çanakkale'de imkansızlıklar içinde verilen mücadelenin, Türk askerinin azim, disiplin ve fedakarlığının en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Bayar, Nusret Mayın Gemisi'nin rolüne, topçu birliklerinin başarısına ve Mehmetçiğin sarsılmaz direncine dikkat çekti.

Konuşmasında, Çanakkale ruhunun tarih boyunca farklı cephelerde aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bayar, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti. Bayar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Program sonunda değerlendirmede bulunan Büyükelçi Demircan ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin tarih bilinci kazanmasına ve milli değerleri içselleştirmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Demircan, kültürel ve tarihsel farkındalık oluşturan programların önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin hem öğrenip hem de sosyal etkileşimde bulunduğu programın sonunda misafirlere yiyecek içecek ikramı yapıldı.