Tunus'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Hızlandı

Kurban Bayramı yaklaşırken Tunus'un çeşitli kentlerinde kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

Başkent Tunus başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde kurulan pazarlarda vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş hayvanları inceleyerek bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlara gelen besiciler, farklı cins ve ağırlıklardaki hayvanlarını satışa sunarken, alıcılar da fiyat karşılaştırması yaparak bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Tunus'ta devletin kilogram üzerinden satış yapılmasını sağladığı organize kurban satış noktalarında da yoğunluk dikkati çekiyor.

Vatandaşlar bayram hazırlıkları için pazarlara yöneliyor

Başkentteki kamuya ait Et Şirketi pazarında kurbanlık bakmaya gelen Nureddin Bilkasımi, vatandaşların maaşlarını aldıktan sonra pazarlara yöneldiğini söyledi.

Bilkasımi, "İnsanlar maaşlarını aldıktan sonra kurbanlık almaya çalışıyor. Bazıları ise kurban alabilmek için borçlanmak zorunda kalıyor." dedi.

Pazardaki vatandaşlardan Fazile de kurbanlık fiyatlarının geçen yıllara göre yükseldiğini belirterek, "Hayat pahalılaştı. İnsanlar bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların ise fiyatların düşme ihtimaline karşı bayrama yakın günleri beklediği görülüyor.

Pazarlarda aileleriyle birlikte kurbanlık bakmaya gelen vatandaşların yanı sıra toplu alım yapmak isteyenlerin de satıcılarla görüşmeler yapması dikkati çekiyor.