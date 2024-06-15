Tunus'ta Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Tunus'ta Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor

Tunus'ta yaşanan kuraklık nedeniyle hayvancılık maliyetlerinin artması, kurbanlık fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Ülke genelinde kurulan kurbanlık pazarları boş kaldı ve ailelerin çoğunluğu kurbanlık alamayacak duruma geldi. Hayvancılık sektöründe maliyetlerin yükselmesi, kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor durumda kalmasına ve kurbanlık fiyatlarının artmasına sebep oldu. Fiyatların yüksek olmasının nedeni ise abartılı kar marjları ve aracılık yapan hayvan tüccarları olarak gösteriliyor.

15.06.2024 14:21
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MEHMET AKİF TURAN/ADİL SABİTİ - Tunus'ta son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı hayvancılık maliyetlerinin artması kurbanlık fiyatlarının da yükselmesi sonucunu doğurdu.

Genelde küçükbaş kurbanlıkların kesildiği Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta, bu yıl kurbanlık fiyatlarının 1000 dinarın (yaklaşık 333 dolar) üstünde seyretmesinden dolayı ülke genelinde kurulan kurbanlık pazarları boş kaldı.

AA ekibi, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Binzert kentine bağlı El-Aliye kasabasında kurulan kurbanlık pazarındaki fiyatları yerinde gözlemledi.

Bölge sakinlerinden Fevzi el-Yakubi, "Bütün aile fertlerim buradan kurbanlık alıyor. Fiyatlar kurbanlıkların büyüklüğüne göre artıyor ama bu yıl kurban fiyatları çok yüksek. Bir kurbanlık şimdi en az 1000 dinar civarında, bu fiyat asgari ücretin çok üstünde. Bu yıl ailelerin çoğunluğunun kurbanlık alamayacağını düşünüyorum." dedi.

Fiyatların artışından hükümeti sorumlu tutan Yakubi, şöyle devam etti:

"Hayvancılık yapanların bir suçu yok, yem fiyatlarını yükselten hükümet, yüksek fiyatların sorumlusu. Küresel ekonomik krizden dolayı dışarıdan yem gelmediği için de fiyatlar artıyor. Sonuçta bu yüksek fiyatlardan etkilenen dar gelirli aileler oluyor."

"Hayvancılık sektöründe maliyetler yükseldi"

Pazara kurbanlıklarını satmaya gelen Hamadi Bin Sedira ise geçen yıl ülkede kuraklık yaşandığından dolayı bu yıl hayvancılık sektöründe maliyetlerin yükseldiğini söyledi.

Hayvancılıkla uğraşanların son yıllarda ülkedeki kuraklık nedeniyle büyük zorluk çektiğini vurgulayan Sedira, şunları kaydetti:

"Bir paket yeşil yem 15 dinarken (yaklaşık 5 dolar), şu an 40 dinar (yaklaşık 13,3 dolar) civarında. Bir ton kuru yem 700 Tunus dinarı (yaklaşık 230 dolar) civarındayken şimdi 1600 Tunus dinarı (560 dolar) civarında seyrediyor.

Kuraklıktan en çok çiftçiler etkilendi. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların bu yıl maaliyetleri çok arttı, dolayısıyla bu da kurbanlık fiyatlarını yükseltti."

Çiftlik sahibi Sündüs Derviş de yüksek fiyatların artan maliyetlerden kaynaklandığını, artan fiyatlara rağmen Aliye bölgesindeki kurbanlık fiyatlarının ülkedeki diğer pazarlara göre daha uygun olduğunu savundu.

"Fiyat artışının sebebi yüksek kar marjı"

Tunus Tüketici Rehberlik Kurumu Başkanı Lutfi Riyahi ise kurbanlık fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin abartılı kar marjları olduğunu iddia etti.

Kurban Bayramı yaklaştıkça fiyatların daha da arttığına dikkati çeken Riyahi, "Geçen yıl canlı küçükbaş hayvanın kilosu 18,7 dinardı (yaklaşık 6,2 dolar), bu yıl ise 21,9 dinar (yaklaşık 7,3 dolar). Geçen yıla göre büyük bir artış olmadı, buna rağmen fiyatlar çok aşırı yükseldi. Bunun sebebi, aracılık yapan hayvan tüccarları." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Tarım Bakanlığı, 2024 yılı Kurban Bayramı için ülke genelinde satışa çıkarılan kurbanlık sayısının 1 milyon 12 bin küçükbaş olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kurban, Tunus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Kurbanlık Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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