Tunus'ta Nahda Hareketi Liderine Hapis Cezası

Tunus'ta, Nahda Hareketi Genel Sekreteri El-Acmi el-Verimi, "terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus merkezli "Şuruk" gazetesinin haberine göre, Tunus İlk Derece Mahkemesi Terör Davalarına Bakmakla Görevli Ceza Dairesi, Verimi hakkında 3 yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, aynı davada siyasi aktivist Musab el-Garbi hakkında da 3 yıl hapis cezası verdi.

Haberde, Verimi'nin, "bilgisi dahilindeki terör suçunu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.

Garbi'nin ise Nahda Hareketi mensubu Muhammed el-Ganudi'ye barınma imkanı sağlamak, saklanmasına yardımcı olmak ve yakalanmasını engellemekle suçlandığı aktarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Teşkilatına bağlı araştırma birimleri, Verimi'yi 13 Temmuz 2024'te Menuba vilayetinin Burg el-Amiri bölgesinde, Musab el-Garbi ile terörle mücadele yargı makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed el-Ganudi ile birlikte gözaltına aldı.

Nahda Hareketi, olayın ardından yaptığı açıklamada, Verimi ve Garbi'nin gözaltına alınmasını "hukuka aykırı alıkoyma" şeklinde nitelemiş, kendilerine yöneltilecek suçlamaların usul ihlallerini örtme amacı taşıdığını ve serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana çok sayıda siyasetçi ve muhalif isim, "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" suçlaması dahil çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediğini belirtirken, muhalefet 25 Temmuz 2021'de başlayan olağanüstü uygulamaların ardından yargının muhaliflere karşı kullanıldığını savunuyor.

Said'in aldığı kararlar arasında parlamentonun ve Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi, kararnameyle yönetim, yeni Anayasa'nın referandumla kabul edilmesi ve erken parlamento seçimlerinin düzenlenmesi bulunuyor.