Tunus’ta Olağanüstü Hal 2025’e Kadar Uzatıldı

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TUNUS, 31 Ocak (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin 2025 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İki haftada bir yayımlanan resmi Tunus Cumhuriyeti Gazetesi'nde ülke genelindeki olağanüstü halin "Perşembe gününden itibaren 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılacağı" duyuruldu.

Tunus'ta olağanüstü hal yasası, yetkililere yargı kararı olmaksızın ev hapsi, resmi toplantıları yasaklama, sokağa çıkma yasağı getirme, medya ve basını izleme, toplantıları yasaklama ve medyaya sansür uygulama gibi olağanüstü yetkiler veriyor.

Tunus'ta olağanüstü hal ilk olarak 24 Kasım 2015 tarihinde cumhurbaşkanlığı muhafızlarının bulunduğu bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 12 muhafızın hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilmişti.