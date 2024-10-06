Tunus'ta Seçim Katılımı Yüzde 27,7 - Son Dakika
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Tunus'ta Seçim Katılımı Yüzde 27,7

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı yüzde 27,7 olarak belirlendi. Seçimler muhalefet tarafından boykot edildi.

06.10.2024 22:46
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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 27,7 oldu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, düzenlediği basın toplantısında, yurt dışı ve yurt içi toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 2 milyon 704 bin 155'inin oy kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının yüzde 27,7 olduğunu duyuran Buasker, on binin üzerinde sandıkta oy verme işleminin gerçekleştirildiğini ve herhangi bir problemin yaşanmadığını kaydetti.

Buasker, seçim sonuçlarının yarın akşam saatlerinde Tunus resmi haber ajansı (TAP) üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı.

Tunus'ta 2019 yılında düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna katılım yüzde 49 oranında gerçekleşmişti.

Seçimde 3 aday yarışıyor

Seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak başlayan iş insanı Ayaşi Zamal yarışıyor.

Adaylardan biri yüzde 50'yi geçemediği takdirde en yüksek oyu alan ikisi için cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu düzenlenecek.

Adaylardan Zamal, "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla devam eden yargılamadan dolayı cezaevinde bulunuyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre yerel saatle 13.00'e kadar seçime katılım oranı yüzde 14,16 olarak kaydedilmişti.

Muhalefet, seçimi boykot ediyor

Başta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nahda Hareketi, seçim süreci için "uygun bir demokratik iklimin olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Tunus İşçi Partisi, Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından 4 Ekim'de düzenlenen ortak basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle boykot edilmesi kararının alındığı belirtildi.

Muhalefetin çoğunluğunun tepki gösterdiği seçim sürecinde Halk Hareketi, Tunus İleri Hareketi ve diğer bazı partiler ise seçimlere katılacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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