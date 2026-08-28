Tunus'ta Su Kesintilerine Acil Müdahale - Son Dakika
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Tunus'ta Su Kesintilerine Acil Müdahale

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Cumhurbaşkanı Kays Said, su arzında yaşanan sıkıntılar için acil plan devreye alındı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin çeşitli bölgelerinde içme suyu arzında yaşanan aksaklık ve kesintilerin giderilmesi amacıyla acil müdahale planının devreye alınması talimatını verdi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre Said, ülkedeki durumu takip etmek amacıyla yaptığı toplantıda, su arzında kesinti yaşanan bölgelere içme suyu ulaştırılması için ordu, Ulusal Muhafızlar ve Sivil Savunmaya bağlı ekiplerin görevlendirilmesini istedi.

Bu ekiplerin, acil müdahale planının devreye alınması kapsamında, Tarım Bakanlığı ile Ekipman ve Konut Bakanlığının ilgili birimleriyle koordinasyon halinde tankerlerle içme suyu dağıtacağı belirtildi.

Açıklamada, ülkede etkili olan yüksek sıcaklıkların su teminindeki güçlükleri artırdığı ifade edildi.

Şişe suyu stoklarına yönelik tedbir

Said ayrıca, bazı depolarda yüksek miktarda şişe içme suyunun stoklandığının tespit edilmesi üzerine söz konusu ürünlere el konulması ve gerekli yasal işlemlerin ardından yeniden dağıtım kanallarına sokulması talimatını verdi.

Tunus'ta son günlerde yüksek sıcaklıkların etkisiyle şişe içme suyuna olan talep artarken, bazı bölgelerde ürün arzında ve dağıtımında sıkıntılar yaşanıyor.

Daha önce yetkililer, artan talep ve elektrik kesintilerinin bazı üretim tesislerinin faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle şişe suyu stoklarının azaldığını açıklamıştı.

Ülkede ayrıca bazı bölgelerde şebeke suyu kesintileri yaşanırken, elektrik kesintilerinin su pompalarının çalışmasını etkilediği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Tunus, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Su Kesintilerine Acil Müdahale - Son Dakika

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