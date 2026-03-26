Tunus'ta Terör Davası: Eski Büyükelçi Hapis Cezası Aldı

26.03.2026 15:06
Tunus'ta mahkeme, eski büyükelçi Bukadi'nin de aralarında bulunduğu sanıklara hapis cezası verdi.

Tunus'ta terör davalarına bakan mahkeme, eski Trablus Büyükelçisi Rıza Bukadi'nin de aralarında olduğu sanıklar hakkında hapis cezalarına hükmetti.

Başkent Tunus'taki birinci derece mahkemesine bağlı terör davalarına bakan ceza dairesi, eski İçişleri Bakanı Ali el-Arid'in özel danışmanı ve Nahda Hareketi mensubu Samir el-Hennaşi hakkında 10 yıl, eski büyükelçi Bukadi ve diğer bazı sanıklara ise 26 yıla kadar çıkan hapis cezaları verdi.

Dava dosyasında, Hennaşi'nin 2023 yılında Tunus-Libya sınırı üzerinden yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığı ve söz konusu girişimde, dönemin Libya Büyükelçisi Bukadi'nin de dahil olduğu ileri sürülmüştü.

Hennaşi'nin, "devlet güvenliğine karşı komplo" olarak bilinen ve kamuoyunda "Komplo 2" davası şeklinde anılan dosya kapsamında daha önce hakkında verilen 12 yıllık hapis cezasını öğrendikten sonra kaçış planı yaptığı da iddianame de yer aldı.

Devlet güvenliğine karşı komplo davası

Tunus'ta son yıllarda, özellikle 2021 sonrası siyasi süreçte, devlet güvenliğine karşı komplo ve terör bağlantılı suçlamalar kapsamında çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve iş insanı hakkında soruşturma başlatıldı.

"Komplo" davaları olarak anılan bu süreçte, sanıklar ülke güvenliğini hedef alan planlar yapmak ve yasa dışı ağlarla bağlantı kurmakla suçlanırken, muhalif çevreler ise davaların siyasi nedenlerle yürütüldüğünü savunuyor."

Nahda Hareketi ve eski hükümet yetkilileri hakkında açılan davalar, Tunus iç siyasetinde tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Yetkililer ise yargı süreçlerinin bağımsız şekilde ilerlediğini vurguluyor.

Kaynak: AA

