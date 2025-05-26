Tunus\'ta Türk Filmleri Haftası Başladı

Tunus'ta, "Türk Filmleri Haftası", TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Kapadokya ve Gülizar filmleriyle başladı.

Başkent Tunus'un La Marsa semtinde yer alan L'Agora Sinema Salonu'nda düzenlenen Türk Filmleri Haftasının açılışına Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Tunuslu sinema severler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği ve YEE'nin desteği ile düzenlenen, Türk Filmleri Haftasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Demircan, "Türk sinema ve dizileri, kültürümüzü, memleketimizi ve insanımızı tanıtan en önemli araç haline geldi. Daha da önemlisi Türkçemiz sinema ve dizilerin sayesinde dünyada sevilen, öğrenilmeye çalışılan bir dil oldu, bununla gurur duyuyoruz. Tunus da bu kervanın içerisinde. Tunus'ta gençler özellikle hanımefendiler, Türk dizilerinden Türkçe öğreniyorlar ve Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorlar. Tunus'tan, yılda 200 bin turist alıyoruz aynı zamanda geçen sene rakamlarıyla 1,3 milyar dolar ihracat yaptık." dedi.

Turizm ve ticaretin artmasında kültürel faaliyetlerin etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Demircan, "Tunus'un başkentinde önemli kültür semtlerinden La Marsa'da, Rafadan Tayfa filmiyle sinema haftamıza başladık. Rafadan Tayfa'yı, 7'den 70'e hepimiz çok seviyoruz. Özellikle çizgi film sektöründe ne kadar iddialı ve kıymetli olduğunu anlatmak için sinema haftasında bu filmin yer alması çok kıymetli. Film haftasının düzenlenmesine katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, YEE'ye ve destekleyen tüm taraflara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Türk filmlerini, Türk kültürünü buradaki çocuklarımızla buluşturuyor olmakta bizim için ayrı bir gurur kaynağı"

Rafadan Tayfa filminin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, Büyükelçi Demircan'ın ev sahipliğinde Tunus'ta çocuklarla buluşmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de izlenme rekorları kırdıklarını, Tunus'ta da büyük ilgiyle karşılandıklarını vurgulayan Fidan, "Sinema Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle yapılan TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa Kapadokya filmi, Tunus'taki arkadaşlarımızla (Çocuklarla) buluşuyor. Tunus'ta ilk kez bir Türk filmleri haftası düzenleniyor. Burada da Rafadan Tayfa'yı çocuklarla buluşturuyor olmak çok kıymetli. Büyükelçimiz çocuklara çok önem veriyor, biliyorsunuz çocuklar bizim geleceğimiz. Türk filmlerini, Türk kültürünü buradaki çocuklarımızla buluşturuyor olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı." şeklinde konuştu.

Gülizar filminin yönetmeni ve senaristi Belkıs Bayrak ise "Afrika kıtasındaki ilk gösterimizin, bu etkinlik kapsamında gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. Benim de ilk Tunus'a ziyaretim. Buradaki sinema salonun gerçekten çok otantik bir havası var. Umarım izleyiciyle güzel bir buluşma olur, umarım verimli bir etkinlik olur." ifadelerini kullandı.

Film haftası kapsamında 5 Türk filmi Tunus'ta izleyicisiyle buluşacak

Tunus'ta birçok kültürel etkinlik düzenlediklerini belirten YEE Koordinatörü Çevik de YEE olarak yıl içerisinde çok çeşitli faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bilindiği üzere dünyada Türk filmleri ve dizileri çok ciddi ilgi görüyor. Tunus'ta da bu anlamda çok ciddi bir talep vardı. Biz de bu talebi dikkate alarak bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Film haftası kapsamında birçok yönetmen ve oyuncuyu Tunus'ta ağırlamak ve Tunuslular ile söyleşi yapmalarına destek olmak için de bir fırsat bulduk." dedi.

Rafadan Tayfa Kapadokya, Gülizar, Buğday, Bir Zamanlar Anadolu'da ve Bizim İçin Şampiyon filmlerinin izleyiciyle buluşacağı Türk Filmleri Haftası, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.