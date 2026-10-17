Tunus'ta Türk Filmleriyle Sinema Günü'nde yaklaşık 40 öğrenci Türkçe pratiği yaptı - Son Dakika
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Tunus'ta Türk Filmleriyle Sinema Günü'nde yaklaşık 40 öğrenci Türkçe pratiği yaptı

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Tunus\'ta Türk Filmleriyle Sinema Günü\'nde yaklaşık 40 öğrenci Türkçe pratiği yaptı
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Tunus'ta Türk Filmleriyle Sinema Günü'ne yaklaşık 40 Tunuslu öğrenci katıldı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliğinin düzenlediği etkinlikte öğrenciler Türk filmleri izleyip Türkçe pratik yaptı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen "Türk Filmleriyle Sinema Günü" etkinliğine katılan yaklaşık 40 Tunuslu öğrenci, sinema aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliklerini yakından tanıma ve Türkçe becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk sinemasından seçilen filmler izleyiciyle buluşturuldu.

Programla öğrencilerin Türk kültürünü ve günlük yaşamını yakından tanımaları, Türkçe konuşma becerilerini geliştirmeleri ve iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Film gösteriminin ardından düzenlenen sohbet ortamında öğrenciler, Türk dili ve kültürüne ilişkin deneyimlerini paylaşarak kültürel etkileşimde bulunma fırsatı yakaladı.

Türkçe eğitimine katkı hedefleniyor

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Emin Soysaç, etkinlikle Türkçe öğrenen öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini ve Türk kültürünü daha yakından tanımalarını hedeflediklerini belirtti.

Tunus'taki liselerde Türkçenin seçmeli ders olarak okutulduğunu belirten Soysaç, öğrencilerin dil öğrenimini desteklemek ve Türkiye'nin kültürel zenginliklerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla benzer etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Soysaç, Türk sinemasından seçkin örnekleri öğrencilerle buluşturarak kültürel farkındalığı artırmayı ve dil öğrenimini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Benzer etkinliklerin süreceğini kaydeden Soysaç, öğrencilerin Türkçeyi sınıf dışında da kullanmalarına olanak tanıyan faaliyetlerin önemini vurguladı.

Öğrenciler Türkçe pratiği yapma fırsatı buldu

Etkinliğe katılan öğrencilerden Şeyma Rudi, Türk kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla programa katıldığını söyledi.

Arkadaşlarıyla yapacakları sohbetlerin Türkçe konuşma pratiği açısından önemli olduğunu belirten Rudi, etkinliğin hem Türk kültürünü tanımasına hem dil becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Tunus Manar Üniversitesinde hukuk eğitimi alan Firdevs Salim de Türk sinemasını, Türk kültürünü daha yakından tanımak ve bu alanda yeni bilgiler edinmek açısından önemli bulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere Büyükelçilikte çeşitli ikramlarda bulunulan etkinlik, katılımcıların Büyükelçi Demircan ile toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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