Tunus’ta Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus’ta Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Buluştu

Türk Dünya İş Kadınları Platformu ve Tunuslu girişimciler ticari işbirliği fırsatlarını görüştü.

27.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE) üyeleri ile Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyeleri başkent Tunus'ta bir araya geldi.

CIFE'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak, Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Raşide Cebnun, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve eski milletvekillerinden Gülay Dalyan ile Tunuslu ve Türk iş kadınları katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Demircan, Tunuslu ve Türk kadınlarının anne ve eş olmalarının yanı sıra iş hayatında elde ettikleri başarının önemini vurgulayarak, görüşmenin iki ülke kadın girişimcileri için ticari alanda bilgi alışverişinde bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Son 7 ayda, 400'den fazla Türk iş insanını Tunus'ta ağırladıklarını kaydeden Demircan, "Büyükelçilik olarak hedefimiz iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek. Ticari ilişkileri güçlendirmenin yolu da bu tür ikili görüşmeleri sıklaştırmaktan geçiyor. Bu yüzden bu tür etkinliklerde yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

CIFE Başkan Yardımcısı avukat Sihem Rezig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik iki ülke girişimcilerinin ortak birçok projeyi görüşebileceği bir ortam sağlaması açısından çok önemli. İki ülke iş insanları arasındaki sinerji ile iki tarafın da kazanacağı ortak girişimlere imza atmaları için ilk adımlarını atma fırsatı yakalayacağız. Hedefimiz, birbirimizi tanımak ve verimli işbirliği için dostluğumuzu güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Tekstil firması sahibi TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak ise şöyle konuştu:

"Kadınların mesleki gelişimini destekleyerek daha güçlü bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Çünkü kadınların bireysel başarısı toplumumuzu zenginleştiriyor. Kadınlar olarak her şeyden önce anneyiz ve eşiz, aynı zamanda ekonominin anahtarıyız. Bu anlamda, 150 yıldır el yapımı kumaş üreten bir aile işletmesinin üçüncü kuşağını temsil etmekten gurur duyuyorum."

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ise iki ülke arasındaki ortak kültürün ticari ilişkileri zenginleştirebileceğini vurgulayarak Tunuslu kadın girişimcileri ikili ticari ilişkileri geliştirmek için Türkiye'ye davet etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Kadın, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus’ta Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 05:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus’ta Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.