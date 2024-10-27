Tunus’ta Türk ve Tunuslu Kadın Girişimciler Buluştu

Güncel

Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE) üyeleri ile Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyeleri başkent Tunus'ta bir araya geldi.

CIFE'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak, Tunus Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Raşide Cebnun, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve eski milletvekillerinden Gülay Dalyan ile Tunuslu ve Türk iş kadınları katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükelçi Demircan, Tunuslu ve Türk kadınlarının anne ve eş olmalarının yanı sıra iş hayatında elde ettikleri başarının önemini vurgulayarak, görüşmenin iki ülke kadın girişimcileri için ticari alanda bilgi alışverişinde bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Son 7 ayda, 400'den fazla Türk iş insanını Tunus'ta ağırladıklarını kaydeden Demircan, "Büyükelçilik olarak hedefimiz iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek. Ticari ilişkileri güçlendirmenin yolu da bu tür ikili görüşmeleri sıklaştırmaktan geçiyor. Bu yüzden bu tür etkinliklerde yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

CIFE Başkan Yardımcısı avukat Sihem Rezig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik iki ülke girişimcilerinin ortak birçok projeyi görüşebileceği bir ortam sağlaması açısından çok önemli. İki ülke iş insanları arasındaki sinerji ile iki tarafın da kazanacağı ortak girişimlere imza atmaları için ilk adımlarını atma fırsatı yakalayacağız. Hedefimiz, birbirimizi tanımak ve verimli işbirliği için dostluğumuzu güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Tekstil firması sahibi TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak ise şöyle konuştu:

"Kadınların mesleki gelişimini destekleyerek daha güçlü bir toplum oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Çünkü kadınların bireysel başarısı toplumumuzu zenginleştiriyor. Kadınlar olarak her şeyden önce anneyiz ve eşiz, aynı zamanda ekonominin anahtarıyız. Bu anlamda, 150 yıldır el yapımı kumaş üreten bir aile işletmesinin üçüncü kuşağını temsil etmekten gurur duyuyorum."

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ise iki ülke arasındaki ortak kültürün ticari ilişkileri zenginleştirebileceğini vurgulayarak Tunuslu kadın girişimcileri ikili ticari ilişkileri geliştirmek için Türkiye'ye davet etti.