Tunus'tan Hukuk Devleti ve Diyalog Çağrısı

Tunus Ulusal Barolar Birliği (ONAT), ülkedeki siyasi yönetime mevcut yaklaşımını gözden geçirme, hukuk devleti ilkelerine dönme ve ulusal diyalog sürecini başlatma çağrısında bulundu.

ONAT, Tunus'ta cumhuriyetin ilanının 69. yılı dolayısıyla yayımladığı açıklamada, ülkede son yıllarda kamu hizmetlerinin, ekonomik ve sosyal göstergelerin gerilediğine, vatandaşların yaşam koşullarının ise kötüleştiğine dikkat çekildi.

Ülkede hayat pahalılığı, satın alma gücündeki düşüş, işsizlik, yoksulluk ile su ve elektrik kesintilerinin vatandaşların temel haklarını doğrudan etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun kamu yönetimindeki yapısal sorunları ortaya koyduğu belirtildi.

Cezaevlerindeki koşullara da değinilen açıklamada, aşırı doluluk ve insani olmayan şartların mahkumların onurunu zedelediği belirtilirken, ceza infaz sisteminin ulusal ve uluslararası insan hakları standartları doğrultusunda kapsamlı şekilde reforme edilmesi gerektiği vurgulandı.

Tunus'ta avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle haklarında soruşturma açılması ve tutuklanmalarından duyulan rahatsızlığın hatırlatıldığı açıklamada, bunun savunma hakkı ile avukatlık mesleğinin bağımsızlığına zarar verdiği uyarısında bulunuldu.

Ülkede fikri ve siyasi nitelikli davalar nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistlerle dayanışma mesajının verildiği açıklamada, yargının siyasallaştırıldığı iddialarına son verilmesi için adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesi ve bağımsız yargının güçlendirilmesi istendi.

Barolar Birliği, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler ile diyalog kültürünün yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunarak, siyasi yönetimi ülkeyi kutuplaşma ortamından çıkaracak adımlar atmaya davet etti.

25 Temmuz cumhuriyetin ilanı ve Kays Said'in olağanüstü kararlarının yıl dönümü

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını askıya almasıyla başlayan süreçte, muhalefet, çok sayıda siyasetçi, avukat, gazeteci ve iş insanının siyasi saiklerle yargılandığını söylüyor.

Yönetim ise tüm soruşturma ve davaların bağımsız yargı tarafından yürütüldüğünü, hiç kimsenin siyasi görüşü nedeniyle hedef alınmadığını belirtiyor.

Son dönemde başta Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi olmak üzere muhalif siyasetçilerin sağlık durumlarına ilişkin tartışmalar, avukatların yargılanması ve cezaevi koşullarıyla ilgili ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinin açıklamaları Tunus'ta hukuk devleti ve temel haklara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.