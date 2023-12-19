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Tunus ve Gambia Dışişleri Bakanları, düzensiz göç sorununu ele aldı. - Son Dakika
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Tunus ve Gambia Dışişleri Bakanları, düzensiz göç sorununu ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Gambia Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile düzensiz göç sorununu ele aldı. Ammar, uluslararası uzman kuruluşlarla koordineli bir şekilde Gambiyalı düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşü için çalıştıklarını belirtti.

Tunus ve Gambia Dışişleri Bakanları, düzensiz göç sorununu ele aldı.
19.12.2023 - 21:25,
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Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Gambia Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile düzensiz göç sorununu ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Tunus ile Gambia dışişleri bakanlarının Cezayir'de yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ammar'ın Cezayir'de düzenlenen Afrika'da Barış ve Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cezayir'de Gambiyalı mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Ammar'ın, Tunus makamlarının, uluslararası uzman kuruluşlarla koordineli bir şekilde, Gambiyalı düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşü için çalıştığını belirterek, "Bu göçmenlerin sorunlarını ulusal yasalarımız ve uluslararası taahhütlerimiz çerçevesinde çözmeye kararlıyız." dediği aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca göç ve diplomatik işbirliğinin de değerlendirildiği aktarıldı.

Tunus, Sahra altı Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin önemli bir geçiş noktası olarak on binlerce düzensiz göçmene ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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