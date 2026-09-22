Tunus ve Libya dışişleri bakanları New York'ta Libya'nın sağlık borçlarını görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve çözüm bekleyen sorunların giderilmesinin yollarını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Nefti ve Baur, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilerek çözüm bekleyen bazı??????? sorunların giderilmesinin önemini vurguladı.

Bu kapsamda, Libya'nın Tunus'taki sağlık kuruluşlarına olan borçları ile iki ülke arasındaki sınır kapılarında mal ve ürünlerin geçişi ve insanların hareketliliğini olumsuz etkileyen sorunlar ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanlarına giren konularda istişare ve koordinasyonun artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Tunus, Libya'nın birliğine desteğini yineledi

Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, görüşmede ülkesinin Libya krizine ilişkin "sabit tutumunu" yineleyerek, Libya'nın birliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Libya'da güvenlik ve istikrarın ancak "Libya-Libya çözümüyle" sağlanabileceğini ifade eden Nefti, bu çözümün Libya halkının kaynaklarını koruması ve ülkenin kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşmasına imkan sağlaması gerektiğini kaydetti.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Libya tarafının Tunus'un bu tutumunu takdir ettiği belirtildi.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, 2011'de Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinden bu yana devam eden siyasi bölünmüşlüğe ve geçiş dönemlerine son verecek seçimlerin gerçekleştirilmesini bekliyor.