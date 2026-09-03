Tunus ve Libya sınır geçişlerini kolaylaştırmak için istişareyi artıracak - Son Dakika
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Tunus ve Libya sınır geçişlerini kolaylaştırmak için istişareyi artıracak

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile yaptığı telefon görüşmesinde, sınır kapılarında kişi ve mal geçişini kolaylaştırmak için istişarelerin artırılması gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticari hareketliliği aksatan sorunların çözülmesi hedefleniyor.

??????? Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus ile Libya arasındaki sınır kapılarında kişilerin ve malların karşılıklı geçişini kolaylaştırmak için istişarelerin artırılması gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Said, dün akşam Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılaşılan çeşitli sorunların, iki halk arasındaki kardeşlik ve bütünleşme anlayışı temelinde aşılmasının yolları değerlendirildi.

Said, özellikle tüm engellerin ortadan kaldırılması ve farklı sınır kapılarından kişilerin ve malların karşılıklı geçişinin kolaylaştırılması için istişarelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, ülkesinin Libya'nın birliğine ilişkin değişmez tutumunu da yineledi.

Libya'daki çözümün yalnızca "Libyalılar arasında" olması gerektiğini dile getiren Said, Libyalıların kendi güvenlik ve istikrarlarını güvence altına alacak, refah, büyüme ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek çözümlere ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Tunus ile Libya arasındaki en önemli ticari geçiş noktalarından Ras Cedir Sınır Kapısı'nda daha önce yaşanan gerilim ve geçişlerdeki kısıtlamalar, iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin ve sınır ticaretinin aksamasına neden olmuştu.

Sınır kapısındaki sorunlar, özellikle Tunus'un güneyindeki bölgelerde Libya ile ticaret yapan kesimler açısından ekonomik sonuçlarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus ve Libya sınır geçişlerini kolaylaştırmak için istişareyi artıracak - Son Dakika

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