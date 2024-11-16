Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı

Sarıyer Rumeli Hisarı açığında tur teknesi ile küçük balıkçı teknesinin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
10 Kasım'da Rumeli Hisarı açığında tur teknesi ile küçük balıkçı teknesi denizde çarpıştı.
Çarpışma sonucu balıkçı teknesinin kaptanı Koray Ç, denize atladı.
Küçük tekne su alıp batarken çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Koray Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, denizde iki teknenin çarpışma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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