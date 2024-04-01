TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne 32 işçi alındı

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde 32 işçinin istihdam edildiği bildirildi.
Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, İŞKUR üzerinden kurayla alımı yapılan 32 daimi işçinin işbaşı yaptığı belirtildi.
Daha önce 109 işçi alımı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "20 kaynakçı ve 12 CNN tezgah operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde çalışmaya başladı." ifadelerine yer verildi.
Yeni alınan işiler ile bir araya gelen TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, müdürlüğün büyümeye, gelişmeye, üretmeye ve şehirde istihdam sağlamaya devam ettiğini belirtti.
İstihdam edilen işçilere hayırlı olsun dileğinde bulanan Karadağ, şunları kaydetti:
"Genç ve dinamik kadrolarla yolumuza devam etmek için sizleri kadromuza kattık. Sizlerden iş yeri kurallarına ve özellikle mesainize çok dikkat etmenizi istiyor, bunun bilincinde olmanızı temenni ediyorum. Ortak amacımız üretkenlik olmak üzere sizden verimli bir çalışma bekliyorum. Ailelerinize, Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."
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