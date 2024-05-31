TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devredildi - Son Dakika
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TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devredildi

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devredildi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığını icra eden Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti. Toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

31.05.2024 17:23
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığını icra eden Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti.

TÜRGEV 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) İstanbul Ofisi'nde vakıf meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Fatmanur ???????Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılından bu yana TÜRGEV'in kurumsallaşma sürecinde atılan adımları anlatarak, vakıfçılığın bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı elinde tutan her kişinin en iyi şekilde bu görevi taşımaya gayret ettiğini söyledi.

TÜRGEV'in fikri hür, kendine güveni tam, araştıran, sorgulayan, üreten, özü sözü bir, milletini, değerlerini ve tarihini bilen bir gençliğin yetişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapmaya devam edeceğini vurgulayan Altun, görevini bu zamana kadar en iyi şekilde ifa etmeye çalıştığını, bundan sonraki süreçte de Vakıf Meclis Üyesi olarak TÜRGEV çatısı altında bulunacağını ifade etti.

Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılından bugüne kadar TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığını icra eden Doç. Dr. Fatmanur Altun, görevini Hatice Akıncı Yılmaz'a devretti. Toplantıda, Esra Albayrak, Ali Kamil Güzel, Fatih Selman, Burcu Birinci, Hakan Kekeç, ? Özgül Özkan Yavuz, Sultan Işık ve Ömer Faruk Yeşilyurt Yönetim Kurulu Üyesi; Murat Şeker, Feride Nur, Müberra Bingöl ve Muradiye Ateş ise Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Devir teslim töreninin gerçekleştiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı.

Aralarında Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Mustafa Demir ve Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu Vakıf Meclisi, toplantıda TÜRGEV'in gelecek dönemi hakkında kararlar alırken, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinlilerin yanında olacaklarını belirtti.

Hatice Akıncı Yılmaz kimdir?

Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Birey, Toplum ve Devlet Üçgeninde Başörtüsü Yasakları" isimli bitirme teziyle tamamladı, yüksek lisansını ise Fordham Üniversitesinde "Güncel Hukuki Gelişmeler Işığında Leyla Şahin-Türkiye Davasının Yeniden Analizi" teziyle bitirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam eden Yılmaz, Yıldırım Kemal Akıncı Avukatlık Bürosu'nda 2006-2011 yıllarında avukatlık yaptı.

İstanbul Barosu ile İstanbul 2 Nolu Barosu'na üyeliği bulunan Yılmaz, 2015-2023 yıllarında İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra sosyal çalışmalarıyla da ön planda olan Yılmaz, birçok sivil toplum kuruluşunda görevler üstlendi. Yılmaz, Umutevi İstanbul Derneği'nde yönetim kurulu üyesi, Ensar Vakfında mütevelli kurulu üyesi, Kartal Eğitim Vakfında yönetim kurulu üyesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğinde yönetim kurulu başkanlığı ve TÜRGEV'de Vakıf Meclis Üyeliği yaptı.

İleri seviyede İngilizce ve Osmanlıca bilen Hatice Akıncı Yılmaz, evli ve üç çocuk annesi.

Kaynak: AA

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