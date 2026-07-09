Turgut Özal Tabiat Parkı Yazın Gözde Mekan - Son Dakika
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Turgut Özal Tabiat Parkı Yazın Gözde Mekan

Turgut Özal Tabiat Parkı Yazın Gözde Mekan
09.07.2026 09:31
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Malatya'nın Turgut Özal Tabiat Parkı, serin ortamı ve sosyal imkanlarıyla yaz aylarında ilgi görüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin 37. tabiat parkı olan ve yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan park, gerek konumu gerekse ağaç yapısı nedeniyle yaz aylarında kent merkezine göre birkaç derece daha serin oluyor.

İçindeki gölet, yürüyüş yolları, mesire alanı ve çocuk oyun parkları bulunan park, kent merkezine göre serin olması nedeniyle de ailelerin buluşma noktası oluyor.

Vatandaşlara hem dinlenme hem de sosyal imkan sağlayan park, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgut Özal Tabiat Parkı Yazın Gözde Mekan - Son Dakika

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