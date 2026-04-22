Turgutlu Belediye Başkanı Akın, 23 Nisan Coşkusunu Tedavi Gören Çocuklarla Paylaştı
22.04.2026 17:20  Güncelleme: 18:12
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören miniklerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyaret kapsamında hastane kreşindeki çocuklarla vakit geçirdi, serviste yatan çocukları odalarında ziyaret etti. Polikliniklerde tedavi gören miniklerle de buluşan Akın, bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Turgutlu'nun yeni kent elçileri Turgut ve Lulu'nun da eşlik ettiği ziyarette keyifli anlar yaşandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Akın, ailelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Her zaman çocuklarımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz"

Hastane personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Bu güzel kentin belediye başkanı ve bir baba olarak en büyük temennim; hiçbir evladımızın saçının teline zarar gelmediği, çocuklarımızın huzurla, güvenle ve mutlulukla büyüdüğü bir ülke. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde; hastane kreşi, çocuk servisi ve poliklinikte bulunan çocuklarımızı, kent elçilerimiz Turgut ve Lulu ile birlikte ziyaret ederek yüzlerinde kocaman bir tebessüm oluşturduk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşadık. Bu projenin temelinde bizlere fikir öncülüğü yapan Özgür hocama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu imkanı bize sağlayan başhekimimize, başhekim yardımcılarımıza ve yönetim kadromuza da şükranlarımı sunuyorum. Biz, her zaman evlatlarımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

İBB davasında Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci tahliye edildi.
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
