Turgutlu Belediye Başkanı Akın, 23 Nisan Coşkusunu Tedavi Gören Çocuklarla Paylaştı

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören miniklerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyaret kapsamında hastane kreşindeki çocuklarla vakit geçirdi, serviste yatan çocukları odalarında ziyaret etti. Polikliniklerde tedavi gören miniklerle de buluşan Akın, bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Turgutlu'nun yeni kent elçileri Turgut ve Lulu'nun da eşlik ettiği ziyarette keyifli anlar yaşandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Akın, ailelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Her zaman çocuklarımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz"

Hastane personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akın, şöyle konuştu:

"Bu güzel kentin belediye başkanı ve bir baba olarak en büyük temennim; hiçbir evladımızın saçının teline zarar gelmediği, çocuklarımızın huzurla, güvenle ve mutlulukla büyüdüğü bir ülke. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde; hastane kreşi, çocuk servisi ve poliklinikte bulunan çocuklarımızı, kent elçilerimiz Turgut ve Lulu ile birlikte ziyaret ederek yüzlerinde kocaman bir tebessüm oluşturduk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini yaşadık. Bu projenin temelinde bizlere fikir öncülüğü yapan Özgür hocama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu imkanı bize sağlayan başhekimimize, başhekim yardımcılarımıza ve yönetim kadromuza da şükranlarımı sunuyorum. Biz, her zaman evlatlarımızın yanı başında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."