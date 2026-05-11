Başkan Akın'dan altyapı çalışmalarına saha incelemesi

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Akın, ilçe genelindeki altyapı çalışmalarının temmuz ayı sonu itibarıyla sona ereceğini söyledi.

"Daha güzel bir Turgutlu" hedefiyle yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Akın, saha incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda Akın, Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallesinde yürütülen çalışmaları Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ve mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı."

AKIN, HEMŞEHRİLERİNİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Akın, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi. Devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, süreç boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarının Turgutlu'nun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Yeni Mahalle ve Subaşı Mahallemizdeki altyapı çalışmalarını yerinde kontrol ediyoruz. Maalesef sosyal medyada Turgutlu Belediyesi adına linç girişiminde bulunulmaya çalışılıyor. Ancak küçük bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Turgutlu'muzun 2016 yılındaki nüfusu 155 bin. Bugün 10 yıl sonra geldiğimiz noktada Turgutlu'muzun nüfusu 182 bin. Yani bu 10 yılda Turgutlu'muz 27 bin nüfus artışına sebep olmuş. Dolayısıyla yeni bir ilçe, büyük bir ilçe konumunda sayısı artmış. Bunun karşılığında da bu 10 yılda maalesef siyasiler tarafından ya da özelleştirilen kurumlar tarafından Turgutlu'muza yeterli altyapı çalışmaları yapılmamış. Biz bugün bu riski alarak Turgutlu'muzun her noktasında ilgili kurumlara kazı izinleri vererek siyasi bir risk aldık. Ama bunun sonucunda, bu çekilen cefanın sonucunda Turgutlulu hemşehrilerim musluklarını açtıklarında suyu akacak, şaltere bastıklarında elektrikleri yanacak, kışın doğal gazsız kalmayacak, internetsiz evimiz kalmayacak. Dolayısıyla bu cefanın sonunda bir sefa var. Biz de bu riski alarak, Turgutlulu hemşehrilerimizin daha konforlu yaşamaları için, elektriksiz, susuz, telekomsuz kalmaması, doğal gazsız kalmaması için elimizden gelen bütün gayretle çalışıyoruz."

Altyapı çalışmalarının temmuz ayı itibarıyla son bulacağını belirten Akın, "Bu yatırımların olması için de bu yolların bozulması gerekiyor" diyerek, şunları kaydetti:

"Altyapı çalışmaları temmuz ayı sonu itibarıyla Turgutlu'muzda son bulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanlığı olarak, Turgutlu'muzun bütün üst yapısını yenileme ile ilgili ihalelerimizi yaptık. Büyükşehir Belediyesi 70 bin metrekare yol döşeme işi, Turgutlu Belediyesi de yaklaşık 50 bin metrekare yol döşeme işi yaparak 2027 yılına Turgutlu'muzu hazırlayacağız. Bugün çekilen cefalar için, verdiğimiz rahatsızlıklar için biz hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Ancak bu yatırımların olması için de bu yolların bozulması gerekiyor. Yollar bozulsun, yolları yapacak olan bizleriz. Mahalle muhtarlarımız, belediye çalışanlarımızla beraber, Büyükşehirimizle beraber biz Turgutlu halkının daha konforlu yaşaması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve o gayretle de çalışmaya devam edeceğiz."