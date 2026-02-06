Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Hasar Tespit Çalışması

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kentte etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle olumsuzlukların yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçen akşam etkisini gösteren sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana gelen Erbiller Sanayi Sitesi ile Ergenekon Mahallesi'ne giderek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ile birlikte sanayi esnafı ve site sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akın, "Sağanak yağışın yaralarını sarmak için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Turgutlu'muzda etkili olan kuvvetli yağışın neden olduğu olumsuzlukların tespitini ekibimizle yaptık ve devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Yaralarımızı birlikte saracağız, dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.