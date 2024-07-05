Turgutlu Belediye Başkanı Mehmet Eymen Çağlayan'ı Tebrik Etti

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birinci olan Mehmet Eymen Çağlayan'ı makamında ağırladı. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Mehmet Eymen Çağlayan'ı tebrik eden Başkan Akın, genç öğrenciye eğitim hayatında başarılar diledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdıran Mehmet Eymen Çağlayan'ı makamında ağırladı. Öğrenciyle bir araya gelen Başkan Çetin Akın, Mehmet Eymen Çağlayan'ı tebrik ederek, gurur duyduklarını söyledi. Belediye'de gerçekleşen görüşmeye, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı ve CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma katıldı.

"Her zaman gençlerimizin yanında olacağız"

Başkan Akın, "LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincileri içerisinde yer alan, Turgutlu'muzu gururlandıran Bilgikent Okulları öğrencisi Mehmet Eymen Çağlayan'ı belediyemizde konuk ettik. Evladımızı göstermiş olduğu önemli başarıdan dolayı kutluyor, bu başarıda katkısı olan eğitimcilerimizi ve ailemizi de tebrik ediyorum. Her zaman gençlerimizin yanında olacağız" dedi.