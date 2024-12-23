Turgutlu Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'daki mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Başkan Akın, başkan yardımcılarıyla birlikte muhtarların taleplerini dinledi ve yeni yılda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yerel Yönetimlerin önemli halkaları arasında yer alan mahalle muhtarıyla ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Akın yeni yılda yapılacak çalışmalar ve tamamlanacak projeler hakkında muhtarlara bilgi verirken muhtarların çözüm önerilerini de değerlendirdi. Başkan Akın'a toplantıda Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri eşlik etti.

"Sorunları her zaman muhtarlarımızla birlikte yol haritası çizerek çözüyoruz"

Mahalle muhtarıyla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Çetin Akın, "Şehrimizi birlikte yöneteceğiz demiştik ve bunu harfiyen uyguluyoruz. Muhtarlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz. Kentimizin sorunlarını her zaman muhtarlarımızla birlikte yol haritası çizerek çözüyoruz" dedi.