Turgutlu Belediye Meclisi'nde 13 Madde Karara Bağlandı

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında, 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Başkan Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin konuşan Akın, "Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize yönelik bu saldırıların yarattığı üzüntüyü ve endişeyi tarif edebilmemiz gerçekten çok zor. Eğitim ve bilim yuvası olan, çocuklarımızı güvenle emanet ettiğimiz okullarda böylesi bir şiddeti kabul etmemiz asla mümkün değildir" dedi.

Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anneler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na ilişkin düşünceleri ve temennilerini de paylaştı.

Üç madde oy çokluğuyla kabul edildi

Mayıs ayı meclis toplantısı gündemin birinci maddesinde, "2026 yılı Nisan ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde, "2025 Yılı Kesin Hesap Cetveli" görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, "Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne ait Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci Maddesi (m) bendi kapsamında kabulü hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamasına ilişkin olarak belediyemiz bünyesinde kurulacak komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi maksadıyla kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk esasları yönetmeliği hazırlanmış olup; bahse konu yönetmeliğin kabulü hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde, "Mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet muhtelif taşınmazın Belediyemize hiçbir ekonomik katkısı bulunmadığı, bu taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda satışa çıkarılıp satışın ihale yöntemiyle Belediye Encümenince yerine getirilmesi için yetki verilmesi hususu" görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde, "Turgutlu Belediyesinin Büyükşehir İlçe Belediyesi kapsamına alınmasıyla artan iş hacmi, organize sanayi bölgelerine bağlı nüfus ve yerleşim alanındaki artış ile mevcut araç yetersizliği dikkate alınarak; müdürlüklerimizin hizmetlerini etkin ve verimli şekilde sürdürebilmesi amacıyla 5 adet traktör ve 5 adet camlıvan aracın satın alınmasına ihtiyaç duyulmakta olup, 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereği Bakanlıktan izin alınmasının ardından alım işleminin gerçekleştirilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, "2026/4 Sayılı Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyon Raporu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde, "2026/5 Sayılı İmar Komisyon Raporu" görüşüldü. Raporun komisyonda kalması yönünde alınan karar, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinde, "2026/6 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu" görüşüldü, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, "İlçemiz sakinlerinden Asuman Demirdöver'in 03 Nisan 2026 tarih ve 6147 sayılı dilekçesinde; Turgutlu'da mobilya sektörünün ilk kurucularından olan Bahri Demirdöver'in isminin yaşatılması amacıyla ilçemizde bir sokağa adının verilmesi talep ettiği, söz konusu talebin değerlendirilmek üzere Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlulu öğretmen Ayla Kara'nın ismi yaşatılacak

Gündemin on birinci maddesinde, "İstanbul'da faaliyet gösteren Manisalılar Derneği'nin Belediyemize iletmiş olduğu talep doğrultusunda; Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşerimiz Matematik Öğretmeni Ayla Kara'nın isminin yaşatılması amacıyla, ilçemizde uygun görülecek bir meydan, cadde, sokak, yeşil alan veya parka adının verilmesi talep edildiği, söz konusu talebin değerlendirilmek üzere Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Ara Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi partilerin meclis üyeleri tarafından verilen "Ergenekon Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2658-2678-2677 ve 3265 adalar arasında kalan yeşil alana 'Şehit Öğretmen Ayla Kara' isminin verilmesi" önergesinin kabulü ve ismin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin on ikinci maddesinde, "İlçemiz 6. Mıntıka Mahallesi 2216 ada 5 parselin doğusunda bulunan trafo alanının bir kısmının, Acarlar Mahallesi 2211 ada 49 parselin batısındaki park alanına ve Irlamaz Mahallesi 2823 ada 8 parselin doğusundaki park alanına kaydırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Ara Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda verilen arada görüşülen komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.