Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan'ı "Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" ile Kutlayacak

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği "23 Nisan Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" ile kutlayacak. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Tüm hemşehrilerimi 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi, gerçekleştireceği bir dizi etkinlik ile 23 Nisan coşkusunu tüm kente yaymayı hedefliyor. Kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilecek Çocuk Şenliği ile başlayacak. Oyun ve eğlence alanları, sahne etkinlikleri, sosis balon, yüz boyama ve beceri atölyeleri ve ikramların yer alacağı şenlik alanında çocuklar, bayram sevincini yaşayacak. Ardından etkinlik, Ulusal Egemenlik Korteji ile devam edecek. Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak kortej 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda 19.30'da DJ Burak Zengin, 20.30'da ise Erhan Gürel konserleri düzenlenecek.

"Tüm hemşehrilerimi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak tüm milli bayramlarımızı olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da büyük bir gurur, heyecan ve sevinçle kutluyoruz. Bu yıl da başta geleceğimizin aydınlık yüzleri çocuklarımıza yönelik olmak üzere Turgutlu'muza yakışır bir kutlama programı hazırladık. Tüm hemşehrilerimi 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.