Turgutlu Belediyesi 23 Nisan'ı "Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" ile Kutlayacak

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği etkinlikler ile kutlayacak. 23 Nisan Çarşamba günü 14.00'te başlayacak ve gün boyu devam edecek etkinlere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Çetin Akın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, düzenleyeceğimiz 'Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji' ile hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan'ı özel bir programla kutlayacak. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa yönelik hazırlanan program, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilecek Çocuk Şenliği ile başlayacak. Çarşamba günü 14.00-19.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte oyun ve eğlence alanları, sahne etkinlikleri, sosis balon, yüz boyama, beceri atölyeleri ve ikramlar yer alacak. Saatler 19.30'u gösterdiğinde ise DJ Burak Zengin performans sergileyecek.

Turgutlu Belediyesi'nin milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği kortej yürüyüşleri, 23 Nisan'da da devam edecek. Saat 20.00'de Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayacak Ulusal Egemenlik Korteji, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek. Programda son olarak Erhan Gürel konser verecek. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki konser, 20.30'da başlayacak.

"Tüm hemşehrilerimi kutlamalarımıza davet ediyorum"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, düzenleyeceğimiz 'Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji' ile hep birlikte kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 14.00'te başlayacak ve gün boyu devam edecek kutlamalarımıza davet ediyorum" dedi.