Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan'ı "Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" İle Kutladı

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği "Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" ile kutladı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızı güzel ve aydınlık günlerde ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek büyütmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

Turgutlu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen "Çocuk Şenliği ve Ulusal Egemenlik Korteji" ile kutlamalar gün boyu devam etti. Çocuklar, "Çocuk Şenliği" kapsamında gerçekleştirilen oyun, sahne etkinlikleri, yüz boyama ve beceri atölyeleri ile doyasıya eğlendi. Koza Parkı Kavşağı'ndan başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona eren 'Ulusal Egemenlik Korteji'ne ise binlerce vatandaş Türk bayrağı ile katıldı. Kutlamalar DJ Burak Zengin ve Erhan Gürel konserleriyle sona erdi.

"Turgutlu insanını anlattığımı, öve öve bitiremediğimi paylaşıyorum"

Erhan Gürel konseri sırasında sahneye çocuklarla birlikte çıkan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Tüm milli bayramlarımızı aynı heyecan, sevinç ve coşkuyla hep birlikte kutluyoruz. Turgutlu, her bayramda olduğu gibi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bugünde de harika. Hemşehrilerimle gurur duyduğumu, her gittiğim yerde Turgutlu insanını anlattığımı, öve öve bitiremediğimi paylaşıyorum. Bizlere dünyada emsali olmayan bu güzel bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun aziz hatırları önünde bir söz veriyorum. Görevde olduğumuz sürece çocuklarımızı güzel ve aydınlık günlerde ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek büyütmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.