Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapılacak

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(MANİSA)- Manisa Turgutlu Belediyesi'nin Ekim ayı Meclis toplantısı, 1 Ekim Salı günü saat 18.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Turgutlu Belediyesi'nin Ekim ayı Meclis toplantısında, 8 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Belediye'nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Toplantı, gündemin sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.