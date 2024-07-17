Turgutlu Belediyesi Fatih Sanayi Sitesi\'nde 7 Bin Metrekare Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Güncel

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sanayi Sitesi'nde 7 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Planlanan program dahilinde hemşehrilerimizi kaliteli yollarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sanayi Sitesi'nin dördüncü kısmında üstyapı faaliyetine başladı. Yoğun tempoda çalışarak yolu vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getiren ekipler, Fatih Sanayi Sitesi'nin dördüncü kısmında 7 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, program dahilinde asfaltlama çalışmalarına devam edecek.

"250 km asfaltı Turgutlu'nun sokaklarına serdik"

Çetin Akın, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden birisi de yol sorununa kalıcı çözüm bulunulması yönündeydi. Geldiğimiz noktada bu sorunun önemli bir bölümünü çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Asfalt Şantiyesini kurmamızın ardından 250 km asfaltı Turgutlu'nun sokaklarına serdik. Havaların ısınmasıyla birlikte 2024 yılının ilk asfalt serim çalışmasını da gerçekleştirdik. Planlanan program dahilinde hemşehrilerimizi kaliteli yollarla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverli çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.