Turgutlu Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Desteği Verecek

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, bu yıl da kış mevsiminde ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteği veriyor. Başkan Çetin Akın, "Kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Her yıl düzenli olarak yapılan ağaç budama işlemleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen ağaçlardan elde edilen odunlar, bu yıl da Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Çalışma kapsamında 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye odun dağıtımı yapılması hedefleniyor.

Başkan Akın, desteğe ilişkin, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl da kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.