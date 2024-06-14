Turgutlu Belediyesi Kabristan Ziyaretleri İçin Ücretsiz Seferler Düzenleyecek

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arife günü düzenlenecek seferler Belediye Hizmet Binası'nın önünden yapılacak.

Turgutlu Belediyesi, kabristanı ziyaret etmek isteyen vatandaşlara yönelik Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıkları'na yapılacak seferlerini 15 Haziran Cumartesi Günü (Arife) günü yapacak. Belediye önünden kalkacak araçlar, 09.00 – 17.00 saatleri arasında, saat başı hizmet verecek.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmetimize bu yılda devam ediyoruz. Arife günü, Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.