Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol\'a konuk olacak

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ilk deplasman karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Nesibe Aydın Spor Kulübü ile karşılaşan Turgutlu ekibi, ikinci hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol'un konuğu olacak.

Başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşması, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TBF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Örücü, "Süper Lig'de sezonun ilk deplasman maçına çıkacağız. Hafta boyunca Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak için antrenmanlarımızı sürdürdük. Kayseri'de mücadele gücümüzü ve sahadaki enerjimizi en üst seviyeye taşıyarak iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Deplasmandan istediğimiz sonuçla dönmek için elimizden gelen tüm gücü sahaya yansıtacağız" diye konuştu.