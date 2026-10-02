Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol\'a konuk olacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, 4 Ekim Pazar saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda ilk deplasman maçına çıkacak.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ilk deplasman karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Nesibe Aydın Spor Kulübü ile karşılaşan Turgutlu ekibi, ikinci hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol'un konuğu olacak.

Başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşması, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TBF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Örücü, "Süper Lig'de sezonun ilk deplasman maçına çıkacağız. Hafta boyunca Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak için antrenmanlarımızı sürdürdük. Kayseri'de mücadele gücümüzü ve sahadaki enerjimizi en üst seviyeye taşıyarak iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Deplasmandan istediğimiz sonuçla dönmek için elimizden gelen tüm gücü sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Turgutlu BelediyesiKayseriGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:07:19. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei