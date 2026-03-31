Turgutlu Belediyesi Kariyer Projesini Yeniledi

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi'nin Turgutlu Kariyer Projesi, yapılan yeniliklerle daha erişilebilir ve pratik bir yapıya kavuşturuldu.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü istihdamı artırmak, işsizliği önlemek ve iş piyasasında dengeyi sağlamak için 2021 yılında hizmete açtığı Turgutlu Kariyer projesini dijitalleştirdi. Yenilik kapsamında başvuru süreçlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Yenilenen sistem ile iş arayan vatandaşlar, 'https://cvbank.turgutlu.bel.tr/' adresi üzerinden kolaylıkla özgeçmişlerini oluşturabilecek ve güncel iş ilanlarını anlık olarak takip edebilecek. Böylece belediye hizmet binasında form doldurma ya da fiziki olarak öz geçmiş bırakma uygulaması tamamen sona erdi. Bu adımla birlikte hem zaman tasarrufu sağlanması hem de başvuruların daha düzenli ve hızlı değerlendirilmesi hedefleniyor.

"Projemizi daha erişebilir bir hale getirdik"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatandaşlarımızın iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak, işverenlerimizin de aradıkları nitelikli personele daha hızlı ulaşmasını sağlamak adına Turgutlu Kariyer Projemizi daha erişebilir bir hale getirdik. Artık tüm başvuruların dijital ortamda alınmasıyla birlikte daha hızlı, daha şeffaf ve daha etkin bir sistem oluşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin zaman kaybetmeden iş fırsatlarına ulaşabilmesi ve kentimizde istihdamın güçlenmesidir" dedi.