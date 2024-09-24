Turgutlu Belediyesi Kış Spor Okulları\'nda Basketbol Kursu Kayıtları Başladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okulları'nda verilecek basketbol kursuna kayıtlar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi "Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayacak Kış Spor Okulları'nda basketbol kursları düzenlenecek. Basketbol kursunda 7-14 yaş arası çocuklar alanlarında uzman eğitmenlerden eğitim alacak.

Kış Spor Okulları basketbol kursu, 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde devam ediyor. Kurslar ve kayıtlara ilişkin 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alınabilecek.