Turgutlu Belediyesi Mahallelerde Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Mahallelerde Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri, birçok mahallede eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi yollarında düzenleme yaparken, parke tamiratı ve asfalt hazırlık işlemleri de gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise bordür boyama, dış cephe boyama ve çocuk oyun gruplarında bakım çalışmaları yapıyor.

08.07.2024 15:42
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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ekipleri, belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde bakım, onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dağyeniköy ve Kayrak mahallelerinde arazi yollarında düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, Sarıbey, Ayvacık ve Güney Mahalleleri ile birlikte Niğbolu, Bahadır, Seher, Alparslan, Cevher, Erdoğmuş, Papatya, Pınar ve Gündüz Sokak'ta parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Ergenekon Mahallesi Fahri Uraz Sokak ve Akçapınar Mahallesi'nde parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Ekipler ayrıca Koşukırı mevkiiinde asfalt yama ile Fatih Sanayi Sitesi'nin 4. kısmında asfalt hazırlık işlemlerini tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kuşlar Mahallesi ile Dutluyol'da bordür boyama, Hacı Ömer ve Irlamaz Camilerinde dış cephe boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Kayrak Mahallesi'nde bulunan çocuk oyun grubunda boyama ve bakım çalışmaları yapıldı. Ekipler, İstasyonaltı Mahallesi Gülümser Sokak'ta ağaçlandırma çalışmasını tamamlarken ilçe genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, budama ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Daha güzel, daha yaşanabilir bir Turgutlu için ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli tüm çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi Mahallelerde Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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