Turgutlu Belediyesi\'nden \'Dost Eli\' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından kurulan ve ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluşturan 'Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri' faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu noktada vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, ihtiyaç fazlası kıyafetlerini merkezlerimize ve giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri ile Turgutlu'nun farklı yerlerine konumlandıran 70 kumbara, binlerce vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören Turgutlu Belediyesi, hizmetiyle binlerce kişiye yardım ulaştırıyor. Kış mevsiminin kendisini göstermeye başladığı günlerde özellikle kışa özel giysilerin bağışlanması büyük önem taşıyor.

5 yılda toplam 38 bin 560 kişinin ve 2 bin 500 hanenin giysi ihtiyacını karşılandı

Giyilebilir durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan çoraba kadar tüm giysiler ve mutfak ile ev tekstili ürünleri merkezde bağış olarak kabul ediliyor. Yardım yapan kişilerden ve kentteki kumbaralardan gelen ikinci el veya etiketli, sıfır giysiler üç şubede hizmet veren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezlerinde ayrıştırılıyor, yıkanıp ütüleniyor ve mağazalarda askıya konuluyor. Bunun yanı sıra kenttin çeşitli yerlerine yerleştirilen giysi kumbaraları ile toplanan giyim eşyaları da her hafta düzenli olarak merkezlere ulaşıyor. Turgutlu Belediyesi Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri, geçen 5 yılda toplam 38 bin 560 kişinin ve 2 bin 500 hanenin giysi ihtiyacını karşıladı. Yeni Mahalle, İstiklal ve Selvilitepe Mahallelerinde yer alan Dosteli Merkezleri, haftanın 5 günü, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan bu hizmetimiz ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz beş yılda yaklaşık 30 bin vatandaşımızın çeşitli kıyafet ve ev ihtiyaçlarını Dost Eli Merkezlerimizin aracılığıyla karşıladık. Bu merkezlerimizde ve giysi kumbaralarımızda toplanan özellikle kışlık kaban, mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşan kış ayları öncesinde sıkıntılarını bir nebzede olsa gideriyor. Bu noktada vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, ihtiyaç fazlası kıyafetlerini merkezlerimize ve giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, Turgutluluların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.