Turgutlu Belediyesi'nden 'Dost Eli' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu Belediyesi'nden 'Dost Eli' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Turgutlu Belediyesi\'nden \'Dost Eli\' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Turgutlu Belediyesi, Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Kış ayları öncesinde vatandaşları kıyafet bağışında bulunmaya davet eden Belediye Başkanı Çetin Akın, 5 yılda toplam 38 bin 560 kişinin giysi ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

21.11.2024 19:19  Güncelleme: 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından kurulan ve ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluşturan 'Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri' faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu noktada vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, ihtiyaç fazlası kıyafetlerini merkezlerimize ve giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri ile Turgutlu'nun farklı yerlerine konumlandıran 70 kumbara, binlerce vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören Turgutlu Belediyesi, hizmetiyle binlerce kişiye yardım ulaştırıyor. Kış mevsiminin kendisini göstermeye başladığı günlerde özellikle kışa özel giysilerin bağışlanması büyük önem taşıyor.

5 yılda toplam 38 bin 560 kişinin ve 2 bin 500 hanenin giysi ihtiyacını karşılandı

Giyilebilir durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan çoraba kadar tüm giysiler ve mutfak ile ev tekstili ürünleri merkezde bağış olarak kabul ediliyor. Yardım yapan kişilerden ve kentteki kumbaralardan gelen ikinci el veya etiketli, sıfır giysiler üç şubede hizmet veren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezlerinde ayrıştırılıyor, yıkanıp ütüleniyor ve mağazalarda askıya konuluyor. Bunun yanı sıra kenttin çeşitli yerlerine yerleştirilen giysi kumbaraları ile toplanan giyim eşyaları da her hafta düzenli olarak merkezlere ulaşıyor. Turgutlu Belediyesi Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri, geçen 5 yılda toplam 38 bin 560 kişinin ve 2 bin 500 hanenin giysi ihtiyacını karşıladı. Yeni Mahalle, İstiklal ve Selvilitepe Mahallelerinde yer alan Dosteli Merkezleri, haftanın 5 günü, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

"Vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan bu hizmetimiz ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz beş yılda yaklaşık 30 bin vatandaşımızın çeşitli kıyafet ve ev ihtiyaçlarını Dost Eli Merkezlerimizin aracılığıyla karşıladık. Bu merkezlerimizde ve giysi kumbaralarımızda toplanan özellikle kışlık kaban, mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşan kış ayları öncesinde sıkıntılarını bir nebzede olsa gideriyor. Bu noktada vatandaşlarımızı Dosteli Merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, ihtiyaç fazlası kıyafetlerini merkezlerimize ve giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, Turgutluluların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, Yerel Haberler, Çetin Akın, Turgutlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu Belediyesi'nden 'Dost Eli' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 21:02:53. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi'nden 'Dost Eli' Projesi ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.