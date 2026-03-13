Turgutlu Belediyesi'nden İlçe Genelindeki Camilerde Bayram Temizliği

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde bulunan camilerde detaylı temizlik gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca ibadethanelerin düzenli temizliğini sürdüren ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak camileri bayram namazına hazır hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında cami içlerinde halılar yıkanarak daha hijyenik hale getiriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimiz ilçemiz genelindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde camilerimizi titizlikle temizleyerek hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale getiriyoruz. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın Turgutlu'muza ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.