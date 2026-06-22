Turgutlu Belediyesi’ne 7 yeni araç ve iş makinesi

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediyenin hizmet kapasitesini güçlendirecek yeni araç ve iş makinelerini tanıttı. Akın, "Yaklaşık 13 ay önce süreci başlattığımız iş makinesi, araç gereç alımı için mücadelemiz nihayet son buldu. Turgutlu halkının hak ettiği hizmetleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek olduğumuz bir sürece başlıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda araç filosuna kazandırılan yedi yeni araç ve iş makinesi düzenlenen programla tanıtıldı. Bir adet bekoloder, bir adet greyder, bir adet arazöz, iki adet kamyon ve zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet zabıta aracı yol çalışmaları, çevre düzenleme ve denetim hizmetlerinde kullanılacak.

Akın, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleşen tanıtım programında, söz konusu araçların alımıyla ilgili sürecin 13 ay önce başladığını aktararak, şunları söyledi:

"İŞ MAKİNESİ, ARAÇ, GEREÇ ALIMIİÇİN YAPTIĞIMIZ MÜCADELE 13 AY SÜRDÜ"

"Yaklaşık 13 ay önce süreci başlattığımız iş makinesi, araç gereç alımı için mücadelemiz nihayet son buldu. Turgutlu Belediyesi'nin ekipmanlarıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Çünkü iş makinelerimiz eskimiş ve uzun yıllar kullanıldığı için yıpranmış durumdaydı. Bununla ilgili 13 ay önce bir süreç başlattık. Önce tasarruf tedbirlerinden dolayı bakanlıktan izin süreçleri, sonrasında Devlet Malzeme Ofisi'nden karşılanması için yaşanan süreç ve en sonunda İller Bankası'ndan kredilendirmeyle ilgili yaptığımız mücadele 13 ay sürdü ve sonucunda mutlu sona ulaştık. Turgutlu halkına daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek için bir adet bekoloder, bir adet greyder, bir adet arazöz, iki adet kamyon ve zabıta hizmetlerinde kullanmak üzere iki adet aracımızı Turgutlu Belediyesi'nin envanterine kazandırmış bulunuyoruz. Turgutlu halkının hak ettiği hizmetleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek olduğumuz bir sürece başlıyoruz."

Tanıtım programına Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve personeli ile muhtarlar katıldı.